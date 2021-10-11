К популярному украинскому курорту хотят провести железную дорогу

Главное: К курорту Буковель хотят построить железную дорогу. Она может обойтись минимум в миллиард гривен.

Детали: К курорту Буковель (Ивано-Франковская область) хотят провести железную дорогу. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий, цитируя директора филиала «Укрзализныци» «Пассажирская компания» Александра Перцовского.

Ожидается, что ветку продлят от станции «Татаров».

При этом цена проекта может превысить миллиард гривен.

Чиновник сказал: «Пока что это на уровне предварительного технического обоснования. Изучается, какие трассы можно проложить, потому что рельеф там непростой, вдоль речки, точно необходимо будет строить тоннели. То есть мы говорим о существенных инвестициях».

Отмечается, что на строительство уйдет около года.

Информируется: «В ближайшие год-два мы поработаем над улучшением инфраструктуры станций (Татаров, Ясиня), чтобы превратить их в пересадочные хабы, откуда туристы будут отправляться непосредственно на близлежащие курорты».

Не исключено привлечение частных инвесторов.

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