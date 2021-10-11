В Киеве Mercedes влетел в ларек

Главное: В Киеве произошло ДТП. Mercedes врезался в торговый павильон.

Детали: В ночь на понедельник, 11 октября, в Киеве произошло резонансное ДТП. О нем сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что на Окружной дороге автомобиль Mercedes врезался в павильон, который торговал ванными комнатами.

По словам владельца ларька, ущерб составляет более трехсот тысяч гривен.

О пострадавших не сообщается.

Сейчас выясняются причины аварии.

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