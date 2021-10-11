Президент Бразилии «вляпался» в очередной скандал

Главное: Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на футбол. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался в эпицентре очередного скандала. О нем передает Reuters.

Политик, который известен тем, что выступает против вакцинации от коронавируса, не смог попасть на футбол. Его не пустили на матч между командами «Сантос» и «Гремио».

Сам он поведал: «Я хотел посмотреть игру «Сантоса», но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Для чего? У меня больше антител, чем у тех, кто прививался».

Также он призвал других последовать его примеру, утверждая, что у него есть антитела, потому как он уже переболел коронавирусом.

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