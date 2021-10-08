Главные новости за 8 октября 2021 года

08.10.21 19:22

Стало известно, как арахис влияет на мозг

08.10.21 16:59

В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время Таинства Крещения

08.10.21 16:48

На шее нардепа Полякова обнаружены странные следы

08.10.21 16:35

В столичном Доме Кино с 11 по 14 октября состоится православный кинофестиваль УПЦ «Покров»

08.10.21 16:13

Священник объяснил, можно ли крестить детей с именами, которых нет в святцах УПЦ

08.10.21 16:00

Стало известно, где и когда пройдет Евровидение-2022

08.10.21 16:00

В РПЦ рассказали о возможной встрече Патриарха Кирилла и Папы Римского

08.10.21 15:51

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова

08.10.21 15:30

Священник УПЦ снимает фильм об известном князе, который стал монахом Лавры

08.10.21 15:26

Глава обновленного Верховного Суда решила уйти в отставку