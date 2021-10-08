Главные новости за 8 октября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 16 362 человека. Умер 241 больной.
- Народный депутат Антон Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Об этом стало известно после вскрытия.
- Нардеп Анна Скороход потеряла сознание. Случилось это после новости о смерти ее коллеги Антона Полякова.
- Народные депутаты Украины избрали новым спикером ВРУ первого заместителя Руслана Стефанчука.
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- Землетрясение произошло в Токио. Появилось его видео.