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Новости > У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова

Александр Панько
08.10.21 15:51
329
У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова

Главное: У сотрудников правоохранительных органов есть две версии смерти нардепа Антона Полякова. Сейчас изучаются данные с камер, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

Детали: Правоохранители отрабатывают две версии смерти народного депутата Антона Полякова. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник в МВД.

«Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдём, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно», — сообщил источник.

В МВД также сообщили, что сбоев в работе системы видеонаблюдения Smart City в Киеве этой ночью не было, поэтому архив с записями сохранился. Сейчас данные с камер изучают, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

В тему: Сегодня, 8 октября, ночью скончался депутат Антон Поляков.

После вскрытия была названа причина смерти нардепа Антона Полякова.

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью.

Тэги: полиция, отравление, общество, такси, смерть, политика, Антон Поляков

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