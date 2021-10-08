У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова

Главное: У сотрудников правоохранительных органов есть две версии смерти нардепа Антона Полякова. Сейчас изучаются данные с камер, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

Детали: Правоохранители отрабатывают две версии смерти народного депутата Антона Полякова. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник в МВД.

«Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдём, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно», — сообщил источник.

В МВД также сообщили, что сбоев в работе системы видеонаблюдения Smart City в Киеве этой ночью не было, поэтому архив с записями сохранился. Сейчас данные с камер изучают, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

В тему: Сегодня, 8 октября, ночью скончался депутат Антон Поляков.

После вскрытия была названа причина смерти нардепа Антона Полякова.

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью.