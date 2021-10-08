Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью

Главное: Перед смертью нардепу Антону Полякову было очень плохо. Его тошнило в машине такси, после чего начались судороги.

Детали: Таксист, который видел последние минуты жизни народного депутата Антона Полякова, раскрыл детали его смерти. Об этом сообщает Telefram-канал «Политика страны».

Оказалось, политику было настолько плохо, что его даже тошнило. Также у него были судороги.

Источник в полиции рассказывает, что таксист, который вез Полякова, является гражданином Азербайджана. Мужчина сообщил, что он «подобрал» депутата у дороги на проспекте Соборности, 2. Поляков якобы искал такси и ловил машины.

«Стоял человек, шатался. Я остановился. Потом ехал, его тошнило. Он был явно пьяным», — передают слова таксиста в Telegram-канале.

Кроме этого, депутат от «Слуги народы» Галина Янченко написала на своей странице в Facebook о том, что у Полякова были судороги.

«Патрульные нашли его ночью в машине такси, остановленное за нарушение ПДД. По информации патрульных, его тошнило, а затем начались конвульсии. Скорая не смогла его спасти», — сообщила она.

В тему: Сегодня, 8 октября, ночью скончался депутат Антон Поляков.

После вскрытия была названа причина смерти нардепа Антона Полякова.