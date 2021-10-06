На днях украинцы смогут «открыть для себя Армению»

Главное: В ближайшие два дня в столице Украины пройдет ряд мероприятий под общим названием «Открой для себя Армению», посвященных развитию туристической отрасли двух стран.

Детали: 7-8 октября в Киеве пройдет Роуд-шоу «Открой для себя Армению», с участием представителей туристической отрасли двух стран. Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на организаторов, целью Роуд-шоу является демонстрация разнообразных туристических предложений Армении туроператорам, турагентам и представителям СМИ в Киеве, позиционирование страны как предпочтительного направления среди украинских туроператоров и путешественников.

Во время мероприятия армянские туроператоры получат возможность познакомиться с туристическим потенциалом и турпродуктами Украины․

В рамках круглого стола между Комитетом по туризму Министерства экономики РА и Государственным агентством развития туризма Украины будут обсуждены перспективы сотрудничества для развития туризма с целью дальнейшего укрепления существующего партнерства и увеличения туристических потоков между двумя странами.

По словам главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, развитие сотрудничества в области туризма создаст возможность частых контактов между гражданами Украины и Армении, что безусловно поможет укреплению дружбы между двумя народами.

Государственные органы по туризму двух стран подпишут План совместных действий, который создаст правовую основу для дальнейшего развития сотрудничества в сфере туризма между Арменией и Украиной.

У участников будет возможность узнать об Армении как стране винного туризма и попробовать армянское вино.

Сессия B2B предоставит платформу для взаимодействия агентств туристической индустрии Армении и Украины с целью обеспечения их дальнейшего партнерства и расширения сотрудничества.

По данным издания, мероприятия организованы Комитетом по туризму Министерства экономики Республики Армения в сотрудничестве с Государственным агентством развития туризма Украины, при поддержке Союза армян Украины и Посольства РА в Украине.

В тему: По данным Государственного агентства развития туризма, в первом полугодии текущего года Украину посетили 1,42 млн туристов, что на 9% больше, чем во втором полугодии прошлого года.