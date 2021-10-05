Международные резервы Украины начали таять

Главное: Международные резервы Украины сокращают. Минус 2,9 миллиарда долларов за месяц.

Детали: Международные резервы Украины начали сокращаться. Об этом сообщил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Он отметил, что за сентябрь они уменьшились на 2,9 миллиарда долларов и сейчас составляют 28,7 миллиарда долларов.

Финансист поведал: «В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР».

В тему: Международные резервы Украины максимально выросли за последние девять лет.