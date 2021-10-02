На Одесчине УПЦ передала благотворительную помощь детям интерната

В Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку

Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа»

Всемирный день без алкоголя: какой праздник отмечается 2 октября 2021 года

В центре Киева все выходные будет перекрыто движение транспорта: схема объезда

В Украине нaчинается пора отлова призывников

Врач-священник УПЦ дал 5 советов, как изменить свою жизнь

02.10.21 11:52

В Украине нaчинается пора отлова призывников

02.10.21 09:02

В центре Киева все выходные будет перекрыто движение транспорта: схема объезда

01.10.21 23:23

Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа»

01.10.21 23:13

В Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку

01.10.21 19:00

Главные новости за 1 октября 2021 года

01.10.21 12:26

С сегодняшнего дня Кабмин снизил тарифы на электроэнергию. Но не для всех

01.10.21 10:42

С 1 октября больничные и инсулин в Украине будут выдавать по-новому

01.10.21 09:31

Коронавирус в Украине: 12 034 заболевших и 172 погибших

01.10.21 09:04

Арахамия присвоил кресло спикера «Слуге народа»

30.09.21 22:29

«Заря» потерпела второе поражение в Лиге конференций