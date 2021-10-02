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Новости > На Одесчине УПЦ передала благотворительную помощь детям интерната

На Одесчине УПЦ передала благотворительную помощь детям интерната

Александра Кудрявцева
02.10.21 14:25
194
На Одесчине УПЦ передала благотворительную помощь детям интерната
Главное: На Одесчине православная молодежь УПЦ передала благотворительную помощь воспитанникам Михайловской общеобразовательной школы-интернат в Белгород-Днестровском.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в рамках акции #ДоброОбъединяет для детей интерната были закуплены новая стиральная машина, краны, вязаные игрушки ручной работы и сладкие подарки.
 
Руководитель молодежного актива Свято-Иверского Одесского мужского монастыря протоиерей Иоанн Скалозуб совершил молебен и пожелал всем сотрудникам Божией помощи.
 
В Михайловской школе-интернате обучаются 45 детей в возрасте от 6 до 16 лет.
 
Директор интерната Виктор Спорыш поблагодарил молодежный актив Иверского монастыря за подарки и оказанную помощь.
 
Как сообщалось ранее, на Черниговщине митрополит Климент передал бытовую технику в детский дом семейного типа, который возглавляет настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Владимир Дребот.
 
В тему: Cоциальный отдел УПЦ провел благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновления.

Тэги: Одесская область, благотворительность, сирота, УПЦ

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