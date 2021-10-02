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Новости > Митрополит Онуфрий объяснил, почему колдовство большой грех

Митрополит Онуфрий объяснил, почему колдовство большой грех

Александра Кудрявцева
02.10.21 14:00
261
Митрополит Онуфрий объяснил, почему колдовство большой грех
Главное: Если человек занимался колдовством или обращался к колдунам, надо непременно покаяться, и Бог простит.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на «Интере».
 
Предстоятель УПЦ напомнил, что колдовство является большим грехом.
 
По его словам, люди, которые сознательно борются против добра, называются колдунами и пользуются силой демонов.
 
 
Блаженнейший рассказал поучительный пример из жизни одного монастыря. 
 
«Как-то в монастырь пришел колдун, который за свою жизнь сделал людям много зла. Он обратился к игумену, рассказал обо всем своем злодеянии и искренне покаялся. Игумен исповедал его и дал следующую епитимию: колдун должен был стоять каждый день с утра до вечера у монастыря и каждому кланяться и говорить: «Я впал в блуд. Помолитесь за меня, грешного блудника!». Колдун так делал в течение полугода. Потом он тяжело заболел и умер. Братия 40 дней молилась за него, чтобы Бог простил ему грехи. На 40-й день братия решила устроить поминальную трапезу для всех, кто молился за того колдуна. А монастырь тот располагается на берегу моря, поэтому братия решили наловить рыбы для трапезы. Они пошли вытаскивать сетки и увидели недалеко в море что-то похожее на обрубок дерева, но оказалось, что это была крупная рыба, весом 34 кг. Причем такая рыба является глубоководной, та рыба плавала прямо на поверхности воды, а в зубах у нее был живой осьминог. Братия устроила поминальную трапезу и поблагодарила Бога за то, что он показал через такое чудо, что принял покаяние колдуна», – рассказал Предстоятель УПЦ.
 
Если сделал ложный шаг, занимался колдовством или обращался к колдунам, надо непременно покаяться, причем, надо быть решительным, подчеркнул Блаженнейший.
 
«Когда только хотим согрешить, то дьявол говорит: «Не бойся, потом покаешься, все будет хорошо». А когда согрешим, уверяет нас: «Не кайся, ибо все узнают». И если уже совершили грех, не надо стыдиться, не надо стесняться никого, надо идти к священнику и покаяться в грехе, и Бог простит. Бог не прощает только те грехи, в которых мы не хотим каяться. Если человек хочет каяться, то через покаяние говорит, что хочет быть с Богом, хочет жить в Божественной любви – и Господь обязательно такого человека согревает и прощает», – заключил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, чем опасна зависть.
 

Тэги: колдун, УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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