На Херсонщине освящен новый храм УПЦ

Главное: На Херсонщине в селе Новопавловка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

В конце богослужения духовенство и верующие прошли вокруг храма крестным ходом.

Митрополит Иоанн поздравил общину с престольным праздником и освящением храма, а также отметил труды настоятеля и прихожан церковными наградами.