Зеленский хочет, чтобы через два года Украина покорила Луну

Главное: Президент Владимир Зеленский считает своим приоритетом развитие космической отрасли. По словам вице-премьер-министра Олега Уруского, в 2022 году он поставил задачу запустить на орбиту спутники, а к 2024 году — собственный лунный модуль.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу, чтобы к 2024 году Украина запустила собственный модуль на Луну. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, космическая тема является приоритетом для главы государства.

По его словам, в этом году была одобрена Концепция Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 гг «и уже совсем скоро, я надеюсь, будет сама программа».

«В августе Правительство по нашему предложению приняло решение начать корпоратизацию одного из самых больших и важных оборонных предприятий Украины, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства — ГП «Научно-производственное объединение „Павлоградский химический завод“», — напомнил он.

Также, по словам чиновника, Минстратегпром обеспечил заключения соглашения для запуска космического аппарата «Сич-2-30» в декабре 2021 года, благодаря чему «впервые за 10 лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите».

Вместе с тем, Уруский отметил, что с реализацией намеченных президентом Владимиром Зеленским космических целей могут возникнуть проблемы из-за вопроса с финансированием. «Минфин прекрасно знает, что космическая тема — это приоритет Президента. Это включено в программу Президента, Правительства и Верховной Рады. Они формально говорят: „Программа же не принята. Программа будет, вот тогда будем говорить“. Но Владимир Александрович ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 — модуль на Луну. Это же требует финансирования уже! Мы не можем себе позволить потерять год», — заключил вице-премьер.

В тему: 7 апреля 2021 года Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании работ по созданию космической системы «Сич-2-1». В правительстве рассчитывают запустить его в космос уже до конца текущего года.

Общая стоимость запуска украинского спутника «Сич 2-1» компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в $1,99 млн.