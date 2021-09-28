Кличко сделал Усику крайне символичный подарок

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко встретился с непобедимым украинским боксером Александром Усиком. В качестве мотивации для будущих успехов он подарил ему недостающий пояс чемпиона мира по версии WBC.

Детали: Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Как сообщается на официальной странице градоначальника в Facebook, он вручил тяжеловесу пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который был изготовлен в 2018 году.

По мнению Кличко, это будет мотивировать Усика завоевать настоящий пояс. «А я подарил первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и кумир Усика — Мохаммед Али», — написал мэр.

В тему: В ночь на 26 сентября Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA и IBO.

Теперь для звания абсолютного чемпиона мира ему недостает лишь пояса по версии WBC, которым на данный момент владеет непобедимый британский боксер Тайсон Фьюри.