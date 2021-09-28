Стало известно, сколько школ в Украине ушли на дистанционное обучение

Главное: На сегодняшний день в Украине на дистанционном обучении находятся более 3 тыс. школ. При этом их количество за последние дни сильно сократилось.

Детали: В Украине 3,3 тысячи школ находятся на дистанционном обучении. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на заместителя министра образования и науки Веру Рогову, больше всего заведений общего среднего образования перешли на дистанционное обучение во Львовской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

«Эти области сейчас под пристальным контролем, так как более 40% школ в них учится дистанционно», — рассказала она в эфире одного из телеканалов.

При этом ситуация с вакцинацией педагогов за последние дни улучшилась.

«За эти три дня мы видим улучшение с вакцинацией наших педагогов. Количество уменьшается за счет того, что вакцинируются учителя», — рассказала она, подчеркнув, что еще 24 сентября «у нас было 4600 заведений на дистанционной форме обучения».

По ее словам, лидерами по вакцинации учителей является Киев, Сумская, Луганская, Донецкая и Харьковская области.

В тему: 24 сентября 85% школ Львовской области ушли на дистанционку.