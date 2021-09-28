Цена на газ в Европе перевалила за психологическую отметку

Главное: Газ в Европе дорожает. Цена перевалила за тысячу долларов.
Детали: В Европе продолжает расти цена на газ. Во вторник, 28 сентября, за тысячу кубометров «голубого топлива» просили 1 030 долларов.
Такие данные приводит ICE Futures.
Это исторический максимум.
Информируется, что по индексу голландского TTF стоимость газа сегодня стремительно росла.
Стоит отметить, что в начале сентября тысяча кубометров газа стоила 614 долларов.
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