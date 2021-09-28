Цена на газ в Европе перевалила за психологическую отметку

28.09.21 12:36

«Наш 100% чел» и «продюсер из квартала»: в Сеть слили характеристики некоторых «слуг народа»

28.09.21 12:19

Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком

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Коронавирус в России обновил рекорд смертности

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В «Слуге народа» рассказали о покушении на Шефира «по методике Аль Капоне»

28.09.21 11:56

В Питере произошло нечто действительно очень странное

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В Южной Корее вводят долгожданный запрет

28.09.21 11:18

Ученые выяснили, что древние египтяне не были похожи на нынешних

28.09.21 11:10

Митрополит УПЦ объяснил, почему Крест - символ победы и спасения

28.09.21 10:45

Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием

28.09.21 10:16

Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга