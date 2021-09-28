Коронавирус в России обновил рекорд смертности

Главное: Коронавирус в России установил рекорд смертности. Скончались 852 человека.

Детали: В России коронавирус наращивает обороты. Установлен новый рекорд смертности.

Местный оперативный штаб сообщает, что за сутки скончались еще 852 человека. Предыдущий рекорд (828 смертей) фиксировался не так давно – 24 сентября.

Уточняется, что больше всего погибших было в Москве (63), Санкт-Петербурге (58), и Свердловской области (40).

Общее число жертв с начала пандемии достигло 205 531 человек.

Отметим, что за минувшие сутки в России заболели 21 559 человек.

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