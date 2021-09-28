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Новости > На дорогах Украины работают уже более полутора сотен камер видеофиксации нарушений ПДД

На дорогах Украины работают уже более полутора сотен камер видеофиксации нарушений ПДД

Александр Панько
28.09.21 09:23
317
На дорогах Украины работают уже более полутора сотен камер видеофиксации нарушений ПДД

Главное: На автомобильных дорогах Украины 28 сентября заработали еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Таким образом, с сегодняшнего дня общее количество камер достигло 158.

Детали: С сегодняшнего дня на дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей начали работу еще 20 комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook, таким образом общее количество камер составило 158.

В частности, во Львовской области заработали 13 приборов контроля:

— на 10 км+100 автодороги М-010 в направлении Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 447 км+803 автодороги М-06 в направлении Брод (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 137 км+971 автодороги М-09 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 4 км+898 автодороги Н-17 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 12 км+514 автодороги М-10-01 в направлении Скнилова (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 552 км+486 автодороги М-06 в направлении Зубры (ограничение скорости 90 км/ч);

— на 528 км+459 автодороги М-06 в направлении Львова (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 523 км+260 автодороги М-06 в направлении Чопа (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 439 км+352 автодороги М-06 в направлении ул. Победы, Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 541 км+451 автодороги М-06 в направлении Сосновки (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 541 км+296 автодороги М-06 в направлении Камянополя (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 510 км+120 автодороги М-06 в направлении Запытова (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 3 км+064 автодороги Н-17 в направлении Луцка (ограничение скорости 50 км/ч).

В Запорожской области начали функционировать 4 прибора контроля:

— на 2 км+090 автодороги Н-15 в направлении Запорожья (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 526 км+590 автодороги Н-08 в направлении Запорожья (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 310 км+530 автодороги М-18 в направлении Запорожья (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 310 км+722 автодороги М-18 в направлении Мелитополя (ограничение скорости 90 км/ч).

В Закарпатской области заработали два прибора контроля:

— на 772 км+750 автодороги М-06 в направлении Ужгорода (ограничение скорости 50 км/ч);

— на 780 км+785 автодороги М-06 в направлении Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

В Одесской области появился еще один прибор контроля: на 3 км+015 автодороги Т-16-28 в направлении Киева (ограничение скорости 90 км/ч).

Скриншот страницы Алексея Билошицкого в Facebook

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

За 2 месяца работы системы водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.

С 15 февраля 2021 года камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Киеве начали распознавать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера появилась на бульваре Дружбы народов.

За первый день работы она зафиксировала 385 нарушений. Были выписаны админпротоколы на общую сумму 196 тыс. 350 грн.

Тэги: Киев, дорога, Львов, Запорожская область, ПДД, Ужгород, камера, Одесская область, Львовская область, Луцк, Мелитополь, скорость, видеофиксация, правила дорожного движения, Чоп, авто, новости Украины, Закарпатская область, Броды, Сосновка, Камянополь, Запытов

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