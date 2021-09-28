Страшное ДТП потрясло Николаевскую область

Главное: ДТП произошло в Николаевской области. Погибли четыре человека.

Детали: Вечером понедельника, 27 сентября, возле села Широкое (Николаевская область) на трассе Снигиревка-Калиновка произошло жуткое ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что тут столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились одиннадцать человек, грузовик DAF и КАМАЗ с прицепом.

66-летний водитель «буса» и трое пассажиров, среди которых был пятнадцатилетний подросток, погибли на месте инцидента.

Пострадали семь человек – они госпитализированы.

Водители грузовых машин не пострадали.

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