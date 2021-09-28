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Новости > Коронавирус в Украине: 6 552 заболевших и 143 погибших

Коронавирус в Украине: 6 552 заболевших и 143 погибших

Агата Кловская
28.09.21 08:54
127
Коронавирус в Украине: 6 552 заболевших и 143 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 6 552 человек. Умерли 143 больных.

Детали: Коронавирус в Украине увеличил свой темп. Данные на вторник, 28 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 6 552 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 1 288 больных, а выздоровели 2 927 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 31 051, методом ИФА – 9 067, экспресс-тестами – 25 694.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528) и Запорожской (500) областях, а также в Киеве (461).

Умерли еще 143 больных. За все время скончались 55 863 человека.

С начала пандемии заболели 2 401 956 людей, а выздоровели2 248 071 человек.

В тему: В ВОЗ решили перепроверить, откуда взялся коронавирус.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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