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Новости > День свободы от голода: какой праздник отмечается 28 сентября 2021 года

День свободы от голода: какой праздник отмечается 28 сентября 2021 года

Александр Панько
28.09.21 05:09
218
День свободы от голода: какой праздник отмечается 28 сентября 2021 года

Сегодня, 28 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День свободы от голода и Никита Гусятник.

День свободы от голода

Инициатива учреждения праздника принадлежала одноименной организации, которая провела первые мероприятия еще в 2006 году. День свободы от голода посвящен категории людей, которые вынужденно недоедают.

Волонтеры организации которой работают в Гане, Гаити, Индии, Гондурасе, Боливии, Бенине, Эквадоре. Ее сотрудники борются с голодом почти в двадцати странах мира. Штаб-квартира этой некоммерческой организации расположена в Калифорнии.

Никита Гусятник

В этот в день дикие гуси начинают свой перелет на зимовье. В народе говорят: «Гуси на Никиту летят – зимушку на хвосте тащат».

Православная церковь в этот день чтит память великомученика Никиты Готского, который был родом с берегов Дуная. Он принял христианство и проповедовал Слово Божье среди соплеменников.

Никита Готский был ярым борцом за правду и справедливость. После того, как его крестил епископ Феофил, он начал проповедовать христианство и бороться с язычниками. Ему удавалась разоблачать грехи вождя вестготского племени Атанариха.

Его действия негативно воспринимались правителем, и он приказал силой заставить проповедника отречься от своей веры. После этого его схватили и начали подвергать всевозможным мучениям. Он стойко вынес все испытания, но не отрекся от Христа. Никита был борцом за правду и яростно сражался с лживыми язычниками. Он же обличил грехи правителя Атанариха. Это не осталось безнаказанным, проповедника схватили и стали пытать. Язычники всячески наносили ему увечья, лишь бы тот отрекся от своей веры, но он был непреклонен.

В 372 году святого казнили через сожжение. Согласно приданию, огонь не опалил тело мученика. Его оставили без погребения, а после перенесли в родной город, где у гробницы Готского начали совершаться различные чудеса и исцеления.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День рождения Конфуция в Китае;

- День пивопития в США;

- Международный день всеобщего доступа к информации;

- Всемирный день борьбы против бешенства.

Тэги: общество, мир, голод, праздники, новости Украины

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