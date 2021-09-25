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Новости > В РПЦ утвердили молитвы для женщин, совершивших аборт

В РПЦ утвердили молитвы для женщин, совершивших аборт

Александра Кудрявцева
25.09.21 13:44
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В РПЦ утвердили молитвы для женщин, совершивших аборт

Главное: Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил текст канона ко Пресвятой Богородице, который могут читать в домашней молитве женщины, совершившие грех аборта.

Детали: Об этом указано в журнале заседания Священного Синода, сообщает patriarchia.ru.

«Одобрить для употребления в домашней молитве предложенные тексты покаянного канона ко Господу Иисусу Христу, творение иеромонаха Василия (Рослякова); канона ко Пресвятой Богородице, чтомый женою, погубившей чадо во утробе», - отмечается в решении Священного Синода.

Также Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил ряд богослужебных текстов и текстов акафистов для употребления за богослужением и в домашней молитве.

К общецерковному богослужебному употреблению приняты тексты служб Собору преподобных отцов, на Валааме просиявших;

Собору святых, в земле Казанской просиявших; священномученикам Павлу и Григорию Мокинским; преподобномученикам Гуслицким Серафиму, Иоасафу и Петру; преподобной Марфе Дивеевской.

Для употребления за богослужением и в домашней молитве утверждены акафисты мученикам Гурию, Самону и Авиву; святителю Игнатию Брянчанинову, епископу Кавказскому.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви осудил визит Константинопольского патриарха в Украину, назвал его грубым нарушением канонов и заявил, что патриарх Варфоломей не имеет права выступать от имени всего мирового Православия.

В тему: Священный Синод РПЦ отменил вселенский статус Патриарха Варфоломея.

 
 
Тэги: РПЦ, новости православия

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