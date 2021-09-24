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Новости > В Египте меняют условия для туров и экскурсий

В Египте меняют условия для туров и экскурсий

Агата Кловская
24.09.21 15:45
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В Египте меняют условия для туров и экскурсий

Главное: Министр туризма Египта издал указ, регулирующий «необязательные» поездки для туристов. Решение вступает в силу с ноября.

Детали: Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани издал указ, регулирующий работу дополнительных поездок для всех типов туристов, прибывающих в страну через туристические компании или самостоятельно. Решение вступает в силу с ноября, сообщает Egypt Independent.

Уточняется, что постановлением внесены изменения в решение, принятое еще в 2014 году о разрешении на проезд туристических групп.

«Изменения также включают создание более жесткого и четкого механизма для организации этих поездок для обеспечения прав туристических компаний и организации туристической работы», — цитирует издание заявление ведомства.

В заявлении Министерства туризма и древностей говорится, что поправки, предусмотренные новым постановлением, «приносят пользу общественным интересам в туристическом секторе, а также способствуют защите индустрии туризма и сохранению репутации Египта как туристического направления».

Согласно указу, «необязательные» поездки должны осуществляться одним из видов туристической транспортной деятельности, лицензированных министерством, с гидом или представителем туристической компании, выполняющим такую «необязательную» поездку. Такие туры будут проходить при условии, что представитель туркомпании зарегистрирован в базе министерства. Лишь тогда он сможет сопровождать группы путешественников.

В решении также говорится, что сделки по продаже, организации или реализации любой из дополнительных поездок должны быть ограничены туристической компанией, которая привезет туристическую группу вместо дополнительной поездки.

Согласно решению, туркомпаниям запрещается заниматься продажей, организацией или осуществлением любых дополнительных поездок туристов с любыми туристическими брокерами, посредниками или любым лицом, не уполномоченным на это. С другой стороны, компания может передать эти функции другой, но для этого надо тоже соблюдать требования — для этого будет специальная процедура, тоже утвержденная Министерством.

Впрочем, каждая туристическая компания может продавать, организовывать или осуществлять дополнительные поездки для туристов, приезжающих в страну самостоятельно или через любую египетскую туристическую компанию.

«Туркомпания, выполняющая необязательную поездку, также обязана уведомить палату компаний, туристические агентства и министерство до того, как состоится поездка, при этом неся гражданскую и уголовную ответственность перед туристом, который является субъектом необязательной поездки», — говорится в сообщении.

В тему: Турция изменила правила въезда в страну детям до 12 лет.

Тэги: мир, туризм, Египет, правила, экскурсия

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