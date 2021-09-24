В Хмельницком учитель лицея сбывал ученикам наркотики прямо на переменках

Главное: В Хмельницком полицейские задержали 38-летнего преподавателя одного из лицеев, который занимался сбытом амфетамина школьникам. Во время обысков у него, кроме амфетамина, изъяли также марихуану, «соли», устройства для употребления наркотиков и т. д.

Детали: Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области совместно с оперативниками управления по борьбе с наркопреступностью Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины задержали наркоторговца во время сбыта очередной дозы амфетамина. Как сообщается на официальной странице полиции Хмельницкой области в Facebook, мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых граждан областного центра.

При этом он не брезговал использовать для этого перерывы между занятиями на рабочем месте в учебном заведении.

Во время обысков у мужчины изъяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, мобильный телефон, устройства для употребления наркотиков, а также пакеты и свертки с амфетамином, «солями» и марихуаной.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тему: В 2017 году СМИ сообщили о процветании рэкета среди учеников школ Киева и дали рекомендации по тому, как распознать факт вымогательства денег у вашего ребенка.