День одного чудесного музыкального хита: какой праздник отмечается 25 сентября 2021 года

Сегодня, 25 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День одного чудесного музыкального хита и Артамон Змеевик.

День одного чудесного музыкального хита

Данный праздник был основан музыкальным журналистом Стивом Розеном в 1990 году с целью отдать дань уважения тем, кто прославился всего за несколько минут, а впоследствии «исчез», оставив нам лишь запоминающуюся мелодию.

Артамон Змеевик

Народно-христианский праздник, который отмечается 25 сентября каждого года. Православная церковь в этот день чтит память Священномученика Автонома Италийского.

На Руси для благозвучия его стали называть Артамоном. Считается, что к этому дню лето полностью уступило осени свои права, а представители животного мира начали готовиться к зимовке.

Священномученик Автоном жил в IV веке в Италии. Это было время серьезного противостояния язычества и христианства. При правлении Диоклетиана усилились гонения на христиан, поэтому Автоному пришлось перебраться из родных мест в Вифинию. Там он проповедовал Слово Божие и сумел обратить в христианскую веру очень много язычников. Для своих многочисленных последователей он построил храм во имя Архангела Михаила. После этого решил уйти туда, где было мало христиан и преобладало язычество. Благодаря ему количество верующих значительно увеличилось и было построено много церквей. По просьбе Автонома было разрушено капище и уничтожены идолы. Это событие стало поводом для убийства епископа, совершенного разгневанной толпой язычников, которая ворвалась в храм во время совершения им богослужения.

В народе священномученика стали называть Змеевиком, так как в день его смерти все змеи из полей уползали в лесные норы, где благополучно пережидали холодную зиму.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День лучшего завтрака в США;

- Международный день кролика;

- День бутерброда в Германии;

- День математических рассказов.