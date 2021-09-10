Украинцам назвали три сценария течения заболевания коронавирусом осенью

Главное: По словам главы МОЗ Украины Виктора Ляшко, на осень запланировано три сценария течения заболевания коронавирусом. В случае пиковой заболеваемости COVID-19, нужны будут дополнительные средства.

Детали: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявляет, что есть три сценария течения заболевания COVID-19 осенью. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос председателя ВРУ Дмитрия Разумкова о том, что на сегодня на счетах Минздрава есть неиспользованные средства.

Ляшко подтвердил, что на счетах Минздрава остались средства, поскольку, по его словам, летом был спад заболеваемости.

«Есть понимание трех сценариев течения болезни: оптимистичный, умеренный и пессимистичный. И когда мы говорим о пессимистическом сценарии, то пиковая потребность в койках составит 70 тысяч 378 коек, из них 49 тысяч 265 будут нуждаться в подключении к кислороду», — сказал он.

Ляшко убеждает, что на сегодня есть количество коек, которое «полностью обеспечит эту потребность».

По словам министра, в случае пиковой заболеваемости COVID-19, нужны будут дополнительные средства.

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