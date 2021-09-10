В Украине обновили суточный рекорд вакцинации от коронавируса

Главное: В Украине продолжается вакцинация. Сделано рекордное число уколов.

Детали: За прошедшие сутки в Украине установлен новый рекорд вакцинации от коронавируса. Данные на пятницу, 10 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что уколы получили 173 615 человек. Первую дозу получили 67 042 человека, а полностью иммунизированы был 106 573 желающих.

Накануне в Украине работали 1 010 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививания и 337 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании уже привито 5 789 254 человека. Одну дозу получили 5 789 252 человека, а две – 4 618 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Уточняется, что уже проведено 10 407 825 прививок.

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