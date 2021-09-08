Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью

Главное: Киевлянка совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери и фиксировала это на камеру. Файлы с детской порнографией горе-мать распространяла через Интернет.

Детали: В Киеве будут судить женщину, которая изготовляла порно с участием малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что женщина на протяжении 2017 — 2019 лет совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери и фиксировала это на камеру. В дальнейшем файлы с детской порнографией горе-мать распространяла через Интернет.

На момент начала уголовного преступления девочке было 5 лет.

В ходе обысков по месту жительства 28-летней женщины на мобильном телефоне и флэш-накопителях правоохранители обнаружили и изъяли многочисленные фото и видео детской порнографии.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено и ювенальными прокурорами Деснянской окружной прокуратуры города Киева обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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