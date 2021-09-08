В Запорожье при поддержке УПЦ состоится марафон и велопробег

Главное: В Запорожье состоится традиционный спортивный праздник «Будь здоров» ко Дню физической культуры и спорта.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук протоиерея Геннадия Елина, спортивное мероприятие пройдет 11 сентября.

Духовенство и верующие епархии примут участие в марафоне от храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Марафон традиционно возглавляет митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Параллельно марафону будет проводиться велопробег от храма в честь святой равноапостольной княгини Ольги.

Беговой марафон начнется в 10. 40, велопробег в 11.30. Финишируют участники на территории Свято-Покровского архиерейского собора, где по завершении праздника будет отслужена заупокойная лития по усопшим спортсменам. Также всех участников мероприятия пригласят на чаепитие с участием известных запорожских спортсменов.

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви в сентябре отправятся в велопаломничество из Киева в Святогорскую лавру.

В тему: Велопаломники УПЦ с 29 сентября по 5 октября преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры.