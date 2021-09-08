Афганистану грозит голод, — ООН

Главное: В ближайшем будущем Афганистан может столкнуться с серьезными проблемами. Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся.

Детали: В Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно необходимых товаров, сообщили во вторник, 7 сентября, в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН), сообщает «Интерфакс».

«Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро», — приводят французские СМИ слова представителя УКГВ ООН Йенса Лаерке.

В организации указали на необходимость собрать $600 млн для помощи населению Афганистана, столкнувшегося с угрозой голода.

Заявление Лаерке прозвучало в преддверии международной конференции по оказанию помощи Афганистану, которая намечена на 13 сентября.

Ранее эксперты отмечали, что Афганистан рискует столкнуться с очень серьезной нехваткой продовольствия. Это вызвано как нестабильностью в стране, так и низкими показателями урожая. В такой ситуации страна будет очень сильно зависеть от иностранной продовольственной помощи.

В тему: Около 90% медицинских учреждений Афганистана, которые поддерживает ВОЗ, могут прекратить работу. Западные инвесторы прекратят их финансирование из-за правил, которые не позволяют им иметь дело с «Талибаном».