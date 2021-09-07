Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > СМИ попытались разобраться, зачем правительство Великобритании поддерживает IQOS и электронные сигареты

СМИ попытались разобраться, зачем правительство Великобритании поддерживает IQOS и электронные сигареты

Автор: «Фраза»
07.09.21 16:33
143
СМИ попытались разобраться, зачем правительство Великобритании поддерживает IQOS и электронные сигареты

Пока в Украине ведутся дебаты, как правильно строить законы и налоги для новых технологий для курильщиков, вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака, в Великобритании выбрали и утвердили государственный курс по этому вопросу. Об этом пишет сайт Обозреватель.

Также издание сообщает, что Великобритания, страна с одними из наиболее строгих в мире законов касательно курения, объявила всецелую поддержку электронным альтернативам сигаретам. Английское министерство здравоохранения получило неоспоримые доказательства того, что переход курильщиков на е-сигареты существенно снижает количество случаев и смертность от рака легких, повышает уровень общественного здоровья, снижает нагрузку на систему здравоохранению, способствует тому, что со временем люди отказываются от курения в любом виде.

Великобритания — страна с одним из наиболее жестких антитабачных законов в мире. С 1985 года британцам запретили рекламировать сигареты по ТВ, а в 2003 году — на рекламных щитах. Но на этом правительство не остановилось, и в начале 2005 года табачным компаниям запретили спонсировать публичные мероприятия и спортивные соревнования.

В 2007 году Великобритания первой в мире запретила курение в публичных местах — ресторанах и кафетериях, — а во всех аэропортах страны убрали помещения для курильщиков. В 2016 году все сигареты в стране начали продавать в одинаковых пачках болотного цвета, где большую часть площади пачки занимает предупреждение о вреде курения. Стоимость одной пачки сигарет растет на 30-80% ежегодно. На сегодняшний день стоимость одной пачки в среднем составляет 10 фунтов (около 360 гривен по курсу на 26 августа 2021 года).

В документе правительства отмечается, что совокупность предпринятых мер помогла сократить количество курильщиков, но незначительно.

Так, в 2011 году в стране курило около 19% населения, в 2018-м — 15%. После этого сокращение доли курильщиков остановилось, а запрещать уже не осталось что. Английское правительство вынуждено было признать, что ограничительные меры сами по себе не эффективны и начали новые, более действенные инструменты.

Правительство Британии поддерживает электронные альтернативы курению, чтобы улучшить здоровье нации и оптимизировать бюджет.

Большинство медицинских услуг в Великобритании бесплатны для резидентов страны или для нерезидентов из Европейской экономической зоны. Расходы англичан на медицину в большинстве случаев покрывает британская Национальная служба здоровья — НСЗ (National Healthcare System).

Всего в бюджете Великобритании на медицинские расходы приходится 18,9%. Весомая часть этих затрат из бюджета уходят на лечение заболеваний, связанных с курением. В первую очередь, рака легких и болезней дыхательных путей. Также, курение — это серьезный фактор риска инсульта, болезней сердечно-сосудистой системы.

Отказ от курения или переход на менее вредные альтернативы даже в среднем возрасте приводит к снижению риска умереть от рака и других причин, связанных с курением. К примеру, если кумулятивный риск смерти от рака легкого (до 70 лет) мужчин, которые курили большую часть жизни, равен 16%, то среди бросивших курить или заменивших курение на электронные системы доставки никотина в 60 лет этот показатель равен 11%. Соответственно, чем меньше случаев заболеваний, связанных с курением — тем больше денег правительство страны может сэкономить на лечении.

Министерство здравоохранения для сокращения смертности от курения и снижения доли курящего населения продвигает электронные альтернативы курению.

«Существует множество доказательств того, что использование гаджетов для доставки никотина гораздо менее вредит здоровью, и мы призываем курильщиков попробовать электронную альтернативу как способ бросить курить», — говорит руководитель МОЗ Британии по медицинским препаратам, алкоголю и табачным изделиям, Розанна О’Коннор.

Министерство здравоохранения Великобритании (Public Health England) заявило, что люди, употребляющие системы для нагревания табака, подвергаются на 50-90% меньшему количеству вредных и потенциально вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

«В нашей стране использование систем для нагревания табака оказывает большую помощь курильщикам, чтобы они смогли отказаться от традиционных сигарет, а затем и от употребления табака в целом», — заявила врач общей практики и телеведущая Розмари Леонард на Глобальном табачном и никотиновом форуме GTNF.

В Британии готовы делать акцент на две основные технологии альтернатив курению: электронные сигареты/вейпы и системы нагревания табака. Первые работают со специальными никотиновыми жидкостями, которые испаряются при нагревании. Такой принцип работы полностью устраняет процесс горения и вместе с ним — опасные для здоровья продукты горения.

В категории устройств много «безымянных» гаджетов и жидкостей из Китая. Но есть и более серьезные, устоявшиеся производители и бренды — Juul, Blu, Logic. Системы нагревания табака действуют без жидкостей, вместо этого используются особые расходники — стики с табаком. Самые известные представители — IQOS, Lil, Glo.

В рамках взятого курса в Англии запланированы и уже внедряются такие меры:

— образовательные программы среди курильщиков, чтобы показать менее вредную альтернативу для тех, кто не хочет полностью отказываться от своей привычки;

— обязательные рекомендации от врачей курильщикам полностью отказаться от курения или хотя бы заместить его менее вредными электронными устройствами;

— доступность электронных альтернатив. Использование е-сигарет или IQOS должно обходиться курильщику хотя бы немного дешевле сигарет. Это будет стимулом двигаться в сторону снижения вреда.

Тэги:

Комментарии

Статьи

07.09.21 09:20

Слухи о кончине доллара преувеличены. Он еще спляшет на ваших похоронах...

Автор: Александр Карпец

Дайджест

IQOS также вреден как и обычные сигареты. Исследование ученых
07.09.21 18:54

IQOS также вреден как и обычные сигареты. Исследование ученых

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.09.21 18:59

Главные новости за 7 сентября 2021 года
07.09.21 17:45

Митрополит УПЦ принял участие в торжествах Польской Церкви в честь священномученика Максима Горлицкого
07.09.21 17:33

Митрополит Антоний объяснил, что поможет избежать искушений
07.09.21 17:10

На Афоне удалось найти возможную пещеру украинского подвижника и писателя-полемиста XVII святого Иоанна Вишенского
07.09.21 16:54

Большинство школ на Сумщине могут уйти на удаленку
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
07.09.21 15:34

На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
07.09.21 15:10

Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку необходимо подражать Богородице
07.09.21 14:54

В МОН рассказали, сколько сотрудников учебных заведений привились от коронавируса
07.09.21 14:40

Управделами УПЦ рассказал, как принял решение стать священником
07.09.21 18:59

Главные новости за 7 сентября 2021 года
07.09.21 16:54

Большинство школ на Сумщине могут уйти на удаленку
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
07.09.21 14:54

В МОН рассказали, сколько сотрудников учебных заведений привились от коронавируса
07.09.21 11:26

В Афганистане могут закрыться почти все медучреждения
07.09.21 10:19

Названо число пропавших без вести с начала войны на Донбассе
07.09.21 09:07

В Киеве резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
07.09.21 08:44

Коронавирус в Украине: 2 197 заболевших и 53 погибших
06.09.21 19:00

Главные новости за 6 сентября 2021 года
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
01.09.21 09:28

«Динамо» избавилось от одного из своих легионеров
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод
06.09.21 20:03

Индусы создали лекарство от коронавируса
02.09.21 21:06

В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни
31.08.21 19:14

Украинец опротестовал результаты соревнований и стал еще одним рекордсменом на Паралимпиаде
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
05.09.21 05:11

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года
Фото и Видео
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии
Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии
Под Киевом горела церковь: опубликовано видео с места ЧП
Под Киевом горела церковь: опубликовано видео с места ЧП
В Киеве одноглазый водитель маршрутки пьет пиво прямо за рулем
В Киеве одноглазый водитель маршрутки пьет пиво прямо за рулем
Искусственный интеллект сумел дописать Десятую симфонию Людвига ван Бетховена
Искусственный интеллект сумел дописать Десятую симфонию Людвига ван Бетховена
Появилось видео, как молния двенадцать раз ударила в столб
Появилось видео, как молния двенадцать раз ударила в столб
В Черкассах умер 7-летний мальчик, травмы которого шокировали даже опытных врачей
В Черкассах умер 7-летний мальчик, травмы которого шокировали даже опытных врачей
В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью
В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью
В полтавской школе неизвестная устроила стрельбу. Есть пострадавшие
В полтавской школе неизвестная устроила стрельбу. Есть пострадавшие
В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.