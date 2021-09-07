Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе

Главное: По словам девушки, которая устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе, потребность в убийстве пришла ей во сне. Оружие ей подарили родители на день рождения.

Детали: 19-летняя Таисия, которая 6 сентября из арбалета в полтавской школе № 11 ранила двух педагогов, объяснила свои действия правоохранителям. Как пишет местный сайт «Полтавщина» со ссылкой на источники, девушка заявила, что потребность в убийстве пришла ей во сне.

«Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей 11-й школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 сентября девушка зашла в школу и сначала через открытую дверь в кабинет выстрелила в спину учительнице. После этого Таисия выпустила стрелу в заместительницу директора, которая пыталась ее остановить.

«Ученик 9-го класса забрал у нее арбалет, который она отдала без сопротивления. Позже девушку задержали учителя и вызвали полицию», — отметили источники.

В тему: В Полтаве в школе № 11 девушка устроила стрельбу из арбалета. В результате инцидента ранены двое учителей.