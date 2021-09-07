Международные резервы Украины максимально выросли за последние девять лет

Главное: Валютные резервы Украины выросли. Максимум за девять лет.

Детали: Международные резервы Украины выросли за минувший август. В НБУ говорят, что удалось достичь максимума за последние девять лет.

Информируется, что они увеличились сразу на 9,2% (2 миллиардов 663,33 миллионов долларов).

На 1 сентября валютные резервы нашей страны составляли 31 миллиарда 614,45 миллионов долларов.

Всего же с начала этого года резервы выросли на 2 миллиарда 481,56 миллионов долларов (на 8,5%).

Отмечается, что большие резервы Украины были на 1 мая 2012 года, когда составляли 31 миллиард 661 миллионов долларов.

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