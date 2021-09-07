Коронавирус в Украине: 2 197 заболевших и 53 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 2 197 людей. Умерли 53 человека.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Данные на вторник, 7 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 2 197 случаев заразы. Госпитализировали 485 человек, а выздоровели 1 429 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 22 596, методом ИФА – 7 811, экспресс-тестами – 17 992.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (304), а также Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Умерли еще 53 человека. За все время скончались 54 054 больных.

С начала пандемии заболели 2 300 504 человека, а выздоровели 2 214 606 людей.

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