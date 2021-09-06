В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную проблемам пастырского служения в современном мире

Стало известно, когда будет вынесен приговор по делу о катастрофе MH17 на Донбассе

В Киеве образовательный центр при храме УПЦ приглашает на курсы

Украинцам рассказали, когда в их квартирах потеплеют батареи

В Украине пожизненно дисквалифицировали футбольного тренера, который поколотил судью

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 54 тысячи человек

Под Киевом прогремел взрыв на заводе. Есть пострадавшие

В ноябре в Украине могут ввести локдаун

В Одессе на рынке ограбили «слугу народа»

В полтавской школе неизвестная устроила стрельбу. Есть пострадавшие

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку

Стало известно, когда будет вынесен приговор по делу о катастрофе MH17 на Донбассе

01.09.21 09:28

«Динамо» избавилось от одного из своих легионеров

06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун

03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод

02.09.21 21:06

В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ

04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу

30.08.21 20:35

В Мексике создали защитную маску, убивающую коронавирус

31.08.21 19:14

Украинец опротестовал результаты соревнований и стал еще одним рекордсменом на Паралимпиаде

04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни

05.09.21 05:11

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года

03.09.21 15:57

В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска