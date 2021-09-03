Митрополит Антоний рассказал о христианском отношении к природе

Главное: Примеры житий святых показывают, что гармония с природой возможна, она естественна и благословенна Богом.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Святые кормили диких животных, которые чувствовали законную власть от Бога в них, и покорно склоняли головы перед многими людьми святой жизни», — отметил митрополит Антоний.

Говоря о православном отношении к природе и изменениям климата, угрожающим катастрофами планетарного масштаба, владыка подчеркнул, что антропологический фактор значителен, но не определяющий, а в истории зафиксирована цикличность подобных изменений.

«Сознательное небрежение таким даром, как природа, является неразумным, а по сути — губительным. Учитывая растущие масштабы потребления, запросы, стандарты жизни, человек должен ответственно подходить к дарованному ему окружающему миру. Венец творения — человек — явился самым страшным хищником, и невольно веришь, что земля пытается отрясти с себя его как некоего паразита», — отметил управделами УПЦ.

Владыка призвал осознавать ответственность за свою душу и мир, в котором мы живем.

«Главным врагом природы является человек, но при других обстоятельствах, при правильном отношении, человек является законным ее хозяином и защитником. Поэтому главное для нас — возделывать свою душу и ухаживать по мере сил за вверенным нам на время окружающим миром. Ведь за все придется держать ответ», — сказал митрополит Антоний.

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