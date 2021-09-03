На Волыни пенсионер средь бела дня хладнокровно расстрелял двух соседских собак

Главное: Житель Луцкого района Волынской области средь бела дня застрелил двух собак. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Детали: Вечером 2 сентября в полицию Волынской области поступило сообщение о том, что в с. Брище обнаружены тела двух собак со следами огнестрельных ранений. Как сообщает Сектор коммуникации местной полиции, в ходе следственных мероприятий выяснилось, что к преступлению может быть причастен местный 66-летний житель.

По предварительной информации, он стрелял из зарегистрированного гладкоствольного ружья. Оружие и патроны к нему полицейские изъяли. Собак, которые принадлежали его соседям, отправили на исследование.

Полиция открыла уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

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Летом 2021 года прокуратура Харькова сообщила о подозрении мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей.