Две области Украины оказались на грани попадания в «желтую» зону карантина

Главное: Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него.

Детали: Луганской области два дня подряд наблюдаются высокие показатели госпитализации больных COVID-19: 2 сентября они составляли 51,4% при норме не более 50%.. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, днем ранее этот показатель составил 75,8%.

В Одесской области также зафиксировано превышение по данному показателю: 53,7% и 70,2% соответственно.

Отметим, что 31 августа уровень госпитализаций был превышен в Ивано-Франковской и Черниговской областях, а 1 сентября — во Львовской и Херсонской областях, но по состоянию на 2 сентября ситуация стабилизировалась.

Таким образом, все регионы Украины пока попадают в «зеленую зону», в соответствии с адаптивным карантином.

В тему: По состоянию на 3 сентября, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается.