ДТП в Ивано-Франковской области: пострадали подростки

Главное: На Прикарпатье произошло ДТП. В нем пострадали подростки.

Детали: В минувший четверг, 2 сентября, в селе Гута Ивано-Франковской области произошло резонансное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут 16-летний водитель мотоцикла Musstang не избрал безопасную скорость движения и на закругленном участке дороги выехал на обочину, в результате чего совершил наезд на двух 16-летних девушек.

Информируется, что водителя в тяжелом состоянии доставили в медучреждение, девушки получили травмы средней тяжести.

Третья девушка-пешеход успела отскочить в сторону и не травмировалась.

Уже выяснилось, что водитель не имел права на управление мотоциклом. У него отобрали кровь для проверки состояния опьянения.

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