Путин сделал громкое заявление по Украине

Главное: Владимир Путин призвал нормализировать отношения с Украиной. Нынешнее положение вещей он назвал неестественным.

Детали: Президент РФ Владимир Путин сделал резонансное заявление по Украине. Он выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Российский лидер сказал: «Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной и неестественной».

Он добавил: «Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной».

Также политик отметил: «Владимир Зеленский мог бы принять участие в Восточном экономическом форуме в России, если его переизберут, и он выстроит курс на нормализацию отношений».

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