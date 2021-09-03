Коронавирус в Украине: 2 693 заболевших и 45 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 2 693 человека. Умерли 45 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Данные на пятницу, 3 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 2 693 человека. Госпитализация понадобилась для 826 людей, а выздоровели 1 112 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 23 538, методом ИФА – 7 305, экспресс-тестами – 21 532.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (321), а также Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Умерли еще 45 людей. За все время скончались 53 922 человека.

С начала пандемии заболели 2 293 541 человек, а выздоровели 2 210 866 людей.

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