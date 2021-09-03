Ученые выяснили об эволюции коронавируса кое-что тревожное

Главное: Эволюция коронавируса ускорилась. К таким выводам пришли ученые.

Детали: Эволюция коронавируса набирает темпы. К таким печальным выводам пришли ученые из Мельбурнского университета в Австралии, которых цитирует портал medRxiv.

По их словам, на первых порах зараза накапливала две мутации в месяц, а сегодня – уже десять-пятнадцать.

Эксперты говорят: «Появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов вируса связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора».

Отмечается, что исследователи провели анализ генетических последовательностей SARS-CoV-2 из общедоступной базы данных GISAID, оценив скорость эволюции вдоль ветвей филогенетического дерева коронавируса в рамках различных эволюционных моделей.

Выяснилось следующее: «Скорость эволюции SARS-CoV-2 значительно варьируется между вариантами, а появление новых серьезно зависит от ее эпизодического увеличения».

Оказалось, что в в отдельные периоды эта скорость становится в четыре раза выше фоновой филогенетической, из-за чего новые штаммы возникают за несколько недель, а не за несколько месяцев, как можно было ожидать, исходя из общих темпов эволюции.

В работе говорится: «Для накопления количества мутаций, необходимых для появления альфа-варианта, потребовалось 14 недель, а для бета-, гамма- и дельта-вариантов – четыре, 17 и шесть недель соответственно».

Уточняется: «Ключевую роль играли мутации в белке шипа, отвечающем за проникновение вируса в клетки хозяина. Такие мутации существенно увеличивают трансмиссивность, инфекционность и иммуногенность новых штаммов, делая их особенно опасными».

В тему: Ученые сделали неожиданный вывод по поводу коронавируса.