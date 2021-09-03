Ученые выяснили, чем опасно недосыпание

Главное: Недосыпание утомляет организм. О его последствиях поведали ученые.

Детали: Ученые из Ягеллонского университета в Кракове рассказали, чем опасно недосыпание. Появились данные их отчета.

Поляки провели эксперимент, во время которого несколько здоровых взрослых людей десять дней ограничивали время своего сна, а после этого на протяжении семи дней спали уже без ограничений.

При этом добровольцы находились в своей обычной повседневной среде и носили на запястье датчики для отслеживания ежедневного режима сна и активности. Каждый день же они проходили электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга и тесты на время реакции и точность.

Выяснилось, что после недели неограниченного сна восстановилась только скорость реакции, а остальные параметры все еще были далеки от нормы.

Отмечается: «Исследование процесса восстановления после длительного периода ограничения сна показывает, что на восстановление влияют различия в поведенческих, моторных и нейрофизиологических реакциях. Люди часто не успевают восстановиться от хронического недосыпания за короткие периоды, отведенные на выходные дни и отпуска».

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