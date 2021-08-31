Американцы бросили в Кабуле своих служебных собак

Главное: Американцы оставили в Кабуле служебных собак. США обвиняют правозащитники.
Детали: Власти США обвинили в том, что они бросили в Кабуле служебных собак. Об этом сообщает правозащитная организация American Humane.
Отмечается, что животных оставили в Афганистане во время эвакуации оттуда военных.
Глава организации Робин Ганцерт информировал: «Я просто потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на армию США, их ждут пытки и смерть от рук наших врагов».
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