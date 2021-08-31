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Новости > Американцы бросили в Кабуле своих служебных собак

Американцы бросили в Кабуле своих служебных собак

Агата Кловская
31.08.21 20:14
465
Американцы бросили в Кабуле своих служебных собак

Главное: Американцы оставили в Кабуле служебных собак. США обвиняют правозащитники.

Детали: Власти США обвинили в том, что они бросили в Кабуле служебных собак. Об этом сообщает правозащитная организация American Humane.

Отмечается, что животных оставили в Афганистане во время эвакуации оттуда военных.

Глава организации Робин Ганцерт информировал: «Я просто потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на армию США, их ждут пытки и смерть от рук наших врагов».

В тему: Афганистан покинул последний американский военный.

Тэги: США, Афганистан, мир, Кабул, собаки

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