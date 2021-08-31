Автомобилям на приднестровских номерах запретили въезд в Украину

Главное: Автомобилям на номерах Приднестровья запретили въезд в Украину. Они должны быть согласованного образца или нейтральными.

Детали: Автомобилям на приднестровских номерах будет запрещен въезд в Украину. Как сообщает Государственная пограничная служба, норма вступает в силу с 1 сентября.

Как информируется, в соответствии с поручением правительства и ноты министерства иностранных дел с завтрашнего дня к участию в международном движении допускаются исключительно те транспортные средства из Приднестровья, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера.

Подчеркивается: «Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Молдовы с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории нашей страны».

В тему: Стало известно, может ли певец Киркоров въехать в Украину.