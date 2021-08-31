В день визита Зеленского мощный ураган продолжил свое разрушительное шествие по США

Главное: Из-за сильного урагана в штате Луизиана пришлось отключить атомную электростанцию Waterford и девять нефтеперерабатывающих заводов.

Детали: Ураган «Ида», обрушившийся на США, повредил инфраструктуру АЭС Waterford в штате Луизиана. Как сообщает The Chronicle со ссылкой на компанию-оператора, в результате отключения электроэнергии за пределами станции АЭС переведена в режим остановки реакторов.

Сейчас ее работоспособность поддерживается с помощью дизельных генераторов.

В свою очередь, как сообщает CNN, из-за урагана девять нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане приостановили или сократили деятельность.

В тему: Накануне в результате урагана «Ида» в штате Луизиана река Миссисипи потекла в обратном направлении.

Напомним: Сегодня начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В его рамках глава государства с супругой планирует встретиться с американским лидером Джо Байденом и посетить ряд городов как на восточном, так и на западном побережье Штатов. По данным СМИ, чета поселилась в роскошном вашингтонском отеле Hey Adams.