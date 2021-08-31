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Новости > Зеленские прибыли в Вашингтон и поселились в роскошном отеле с видом на Белый дом

Зеленские прибыли в Вашингтон и поселились в роскошном отеле с видом на Белый дом

Александр Панько
31.08.21 11:38
423
Зеленские прибыли в Вашингтон и поселились в роскошном отеле с видом на Белый дом

Главное: Начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В его рамках глава государства с супругой планирует встретиться с американским лидером Джо Байденом и посетить ряд городов как на восточном, так и на западном побережье Штатов. По данным СМИ, чета поселилась в роскошном вашингтонском отеле Hey Adams.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыл с рабочим визитом в Вашингтон по приглашению американского лидера Джозефа Байдена. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

В частности , в повестке дня встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками.

Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов.

Из Вашингтона Зеленский направится в Калифорнию, где запланировано его выступление в Стэнфордском университете, а также пройдут встречи с руководителями ведущих технологических корпораций, среди которых, предположительно, будут генеральный директор Apple Тим Кук и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной», — написал Зеленский на своей странице в Instagram.

В комментарии ТСН он заявил, что на сегодня у него запланировано восемь встреч. Первая — в Министерстве энергетики США. «Будет большой диспут по „Северному потоку“. Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол — в деталях. Надо подождать немного», — рассказал глава государства, добавив, что у его жены будет отдельная программа.

«Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой», — объяснил президент.

При этом, по данным издания, в Вашингтоне Зеленские заселились в роскошный пятизвездочный отель Hey Adams, который расположен через дорогу от Белого дома. Стоимость люксового номера здесь составляет около $2 тыс. за ночь.

В тему: 7 июня 2021 года президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и пригласил его в Белый дом.

30 августа американская сторона перенесла встречу президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским на 1 сентября из-за ситуации в Афганистане.

Тэги: США, мир, встреча, политика, отель, Вашингтон, визит, Джо Байден, Владимир Зеленский, новости Украины, Елена Зеленская

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