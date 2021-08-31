На Буковине появится новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

Главное: На Буковине в Горошовцах община Украинской Православной Церкви начала строительство нового храма.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, митрополит Мелетий возглавил чин закладки камня под строительство нового храма Свято-Успенской общины, которая пострадала из-за захвата храма активистами ПЦУ.

Владыка заложил под камень новой обители несколько святых частиц.

«Наверное, половина из присутствующих не помнит те времена, когда за десятилетия не строилось ни одного храма, когда существующие были закрыты, осквернены или уничтожены. Сегодня другое время, сегодня мы могли помолиться вместе», — отметил митрополит Мелетий.

Он пожелал верующим Горошовцев построить новый храм, который будет источником благодати и для будущих поколений.

«Закладка церкви — особый духовный, сакральный момент. Верим, что святыни, которые положены под этими камнями, будут теми добрыми семенами, которые прорастут и принесут в свое время богатый плод», — заключил владыка.

Как сообщалось ранее, 20 января 2019 года активисты ПЦУ при поддержке местных властей захватили храм УПЦ села Горошовцы. На общем собрании сторонники ПЦУ из разных сел, не являющиеся прихожанами храма, проголосовали за переход в ПЦУ.

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