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Новости > Байден уверен, что источники появления коронавируса нужно искать в Китае

Байден уверен, что источники появления коронавируса нужно искать в Китае

Александр Панько
30.08.21 11:36
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Байден уверен, что источники появления коронавируса нужно искать в Китае

Главное: Президент США Джо Байден подверг резкой критике власти Китая, которые якобы отказываются способствовать мировому сообществу в установлении причин появления коронавируса SARS-CoV-2.

Детали: США продолжат работать над расследованием источника происхождения коронавируса SARS-CoV-2, приведшего к пандемии болезни COVID-19. Как сообщает «Интерфакс-Украина», по словам президента США Джо Байдена, ключевая информация об источнике вируса находится у Китая, однако он продолжает скрывать эту информацию.

«Важная информация об источниках пандемии находится в КНР, однако с самого начала правительственные чиновники в Китае работали над тем, чтобы предотвратить к ней доступ тех, кто начал международное расследование», — заявил американский лидер, добавив, что «КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти».

По его словам, США продолжат работать с партнерами в мире и оказывать давление на Китай для того, чтобы он в полной мере поделился информацией и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения по выяснению причин возникновения COVID-19, в том числе предоставил бы доступ к соответствующим данным и свидетельствам

«Нам была необходима эта информация из Китая незамедлительно, когда пандемия еще только начиналась. Миру нужны ответы, и я не успокоюсь до тех пор, пока не получу их. Пандемии не признают границ между государствами, и нам всем следует лучше понять, как появился COVID-19 для того, чтобы предотвратить пандемии в будущем», — заключил Байден.

В тему: В мае 2021 года американские СМИ со ссылкой на республиканскую часть Конгресса США сообщили о существовании «серьезных косвенных доказательств» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

В июле Китай отказался сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения в вопросе расследования происхождения коронавируса, который вызвал пандемию COVID-19 в мире.

12 августа ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в первой миссии в Ухане, исследовавшей появление коронавируса, заявил о вероятности утечки из китайской лаборатории. При этом он пожаловался на препятствования в работе со стороны китайских властей.

Спустя месяц Всемирная организация здравоохранения объявила о создании новой группы с консультативными функциями, которая будет заниматься изучением происхождения COVID-19.

Тэги: США, Китай, здоровье, мир, обвинения, Джо Байден, коронавирус

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