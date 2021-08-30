Ночью в Житомирской области произошло кровавое ДТП

Главное: В Коростышеве произошло ДТП. Погиб человек.

Детали: Минувшей ночью в Коростышеве (Житомирская область) произошло смертельное ДТП. О нем сообщили в местной полиции.

Информируется, что 41-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в отбойник.

В результате аварии металлическая конструкция проткнула машину – погиб 38-летний пассажир.

Уже открыто уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения».

В тему: В Киеве перевернулся автобус, который ехал из Кишинева в Москву.