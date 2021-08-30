Эксперты оценили шансы сборной Украины обыграть Казахстан

Главное: Появился прогноз на матч Казахстан – Украина. Наша команда считается фаворитом.

Детали: Уже в среду, 1 сентября, состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, в котором сборная Украины сыграет на выезде против Казахстана. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на поединок.

Стоит напомнить, что встреча пройдет на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. Она состоится со зрителями на трибунах.

На победу хозяев ставят 8 к 1, на ничью – 4 к 1, а на успех нашей команды – 1,44 к 1.

Самым вероятным исходом матча считают победу Украины со счетом 1-0 (5 к 1) или 2-0 (5,5 к 1).

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